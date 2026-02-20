Достижения.рф

В уральском общежитии нашли труп студента

KP.RU: В общежитии УрФУ обнаружили труп 21-летнего студента
Фото: istockphoto/blinow61

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего студента. Об этом сообщает KP.RU.



По информации издания, молодого человека без признаков жизни нашёл его сосед по комнате. Погибший учился в УрФУ на искусствоведа и был родом из Ульяновской области.

Как рассказал собеседник, в последнее время юноша начал пропускать занятия, устроившись работать кассиром в один из магазинов. Окончательные причины смерти установят судмедэксперты.

Предварительно, следов насилия на теле не обнаружили. В пресс-службе вуза подтвердили факт произошедшего и выразили соболезнования родным и близким.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0