В уральском общежитии нашли труп студента

20 февраля 2026, 13:50

KP.RU: В общежитии УрФУ обнаружили труп 21-летнего студента

Фото: istockphoto/blinow61

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего студента. Об этом сообщает KP.RU.