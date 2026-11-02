В Узбекистане мужчина заживо сжёг двоих детей
Суд в Узбекистане приговорил жителя Кашкадарьинской области к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство двоих детей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, в ночь на 15 мая обвиняемый пришёл в дом потерпевшей, где между ними произошёл бытовой конфликт.
После этого подсудимый облил горючим женщину и четверых её несовершеннолетних детей и поджёг их. Матери и двум малышам удалось выжить, однако от ожогов погибли шестилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка.
Судья признал мужчину виновным по пунктам «а, в, д, ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью) и пункту «б» части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). При этом суд счёл подсудимого не заслуживающим снисхождения.
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