UKMTO: В Персидском заливе обстреляли танкер у берегов Саудовской Аравии
У берегов Саудовской Аравии в Персидском заливе обстреляли танкер. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Согласно материалу, инцидент произошёл в 72 морских милях (около 133 километров) к востоку от Рас-Эль-Хафджи. В судно, которое шло через Арабский залив в юго-восточном направлении, попали два снаряда неизвестного происхождения. О пострадавших в результате этого происшествия пока не сообщается.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Новокузнецке ребёнку ампутировали половой орган после неудачного обрезания, которое сделал хирург на дому. Ошибку допустил 36-летний знакомый семьи, работавший врачом-урологом в местной поликлинике. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
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