В Узбекистане на свадьбе отравились 53 человека, включая 13 детей

Фото: iStock/Staras
На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, среди которых 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.
Отмечается, что минувшей ночью в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области Узбекистана начали поступать люди с жалобами на боль в животе, слабость и рвоту.
В медучреждения были в срочном порядке вызваны все работающие в них врачи и специалисты областной инфекционной больницы.
Врачи поставили всем поступившим пациентам диагноз «острая диарея, гастрическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление». Им начали проводить инфузионную терапию.
По последним данным, 43 человека уже были выписаны из больниц в связи с удовлетворительным состоянием.
В управлении здравоохранения по региону призвали жителей внимательнее относиться к качеству продуктов питания, которые идут в употребление.
Читайте также:
Двое детей погибли при аварии в Дагестане
Хирург, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, уволился из университета
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
В медучреждения были в срочном порядке вызваны все работающие в них врачи и специалисты областной инфекционной больницы.
Врачи поставили всем поступившим пациентам диагноз «острая диарея, гастрическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление». Им начали проводить инфузионную терапию.
По последним данным, 43 человека уже были выписаны из больниц в связи с удовлетворительным состоянием.
В управлении здравоохранения по региону призвали жителей внимательнее относиться к качеству продуктов питания, которые идут в употребление.
Читайте также:
Двое детей погибли при аварии в Дагестане
Хирург, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, уволился из университета
Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
Анастасия Чинкова