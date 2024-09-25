В Москве задержали мигранта, напавшего на врачей скорой помощи

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Правоохранители задержали в центре Москвы мигранта, который напал на врачей скорой помои. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что мужчина из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики хотели было осмотреть пациента, но в этот момент он набросился на них с кулаками и начал оскорблять. Врачи оперативно вызвали полицию.
Правоохранители смогли скрутить пытавшегося оказать сопротивление мужчину. Его доставили в отдел.
Ранее сообщалось, что в Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС. У одного из них – перелом носа и сотрясение головного мозга. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранители смогли скрутить пытавшегося оказать сопротивление мужчину. Его доставили в отдел.
Ранее сообщалось, что в Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС. У одного из них – перелом носа и сотрясение головного мозга. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова