В Узбекистане задушили известную певицу, подозревается ее муж
В Самаркандской области Узбекистана убили певицу Зебойи Жахон. Подозрение в совершении преступления падает на ее мужа. Об этом сообщили в программе «Millar» телеканала «Milliy TV».
По информации телеканала, трагический инцидент случился 26 июля в Тайлакском районе. Муж певицы пришел, чтобы увидеться с детьми, но вскоре между супругами возникла ссора. Считается, что мужчина мог задушить артистку в пылу конфликта. На данный момент нельзя утверждать, что он совершил преднамеренное убийство.
Уточняется, что у Зебойи Жахон было три ребенка.
Пресс-секретарь Генерального прокурора Республики Узбекистан Хаёт Шамсутдинов подтвердил информацию о задержании мужчины. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело.
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