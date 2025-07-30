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В Узбекистане задушили известную певицу, подозревается ее муж

В Узбекистане задушили певицу Зебойи Жахон, в убийстве подозревается ее муж
Фото: iStock/Prostock-Studio

В Самаркандской области Узбекистана убили певицу Зебойи Жахон. Подозрение в совершении преступления падает на ее мужа. Об этом сообщили в программе «Millar» телеканала «Milliy TV».



По информации телеканала, трагический инцидент случился 26 июля в Тайлакском районе. Муж певицы пришел, чтобы увидеться с детьми, но вскоре между супругами возникла ссора. Считается, что мужчина мог задушить артистку в пылу конфликта. На данный момент нельзя утверждать, что он совершил преднамеренное убийство.

Уточняется, что у Зебойи Жахон было три ребенка.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Республики Узбекистан Хаёт Шамсутдинов подтвердил информацию о задержании мужчины. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело.

Мария Моисеева

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