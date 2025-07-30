В Узбекистане задушили известную певицу, подозревается ее муж

30 июля 2025, 01:53

В Узбекистане задушили певицу Зебойи Жахон, в убийстве подозревается ее муж

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Самаркандской области Узбекистана убили певицу Зебойи Жахон. Подозрение в совершении преступления падает на ее мужа. Об этом сообщили в программе «Millar» телеканала «Milliy TV».