В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов после рождении ребенка в семье

30 июля 2025, 01:28

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Фото: iStock/kieferpix

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил в правительство РФ законопроект об обязательном двухнедельном оплачиваемом отпуске для отцов при рождении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно новой норме, работникам (отцам, опекунам) по их заявлению будет предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в связи с рождением ребенка.



В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что отсутствие гарантированного оплачиваемого отпуска для отца сразу после рождения ребенка создает значительный пробел в поддержке семьи.



По мнению Чернышова, экономические причины часто вынуждают отцов быстро возвращаться к работе, лишая семью необходимой помощи в критический момент, когда физическая и эмоциональная поддержка отца неоценима.





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«Законопроектом предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением», — поясняет РИА Новости.