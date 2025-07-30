Татьяна Брухунова поразила фанатов новой стрижкой с преображением: «Ощущение, что похудела килограммов на 10»
Татьяна Брухунова вышла на связь в отличном настроении и показала новую прическу
Супруга Евгения Петросяна удивила поклонников новым образом, похваставшись свежей стрижкой на шумных улицах Москвы. Татьяна Брухунова заверила, что чувствует себя легче и счастливее после перемен. По ее словам, смена имиджа подарила сильное ощущения свободы. Лучше, чем любое похудение.
Пятая жена юмориста поделилась в личном блоге радостью от новой стрижки. Новый образ показался ей «прекрасным» и заметно поднял настроение. Снимки, сделанные, вероятно, сразу после визита в салон, собрали массу комплиментов от подписчиков, которые отметили сияющий вид Татьяны.
«Не знаю, что может быть прекрасней, чем новая стрижка, честное слово. Убрала 6 сантиметров волос. А ощущение, что похудела килограммов на 10, и настроение плюс 100. В общем, полный класс», — призналась Брухунова.Евгений Петросян и Татьяна Брухунова состоят в браке с 2019 года. Их роман начался, когда Брухунова работала концертным директором Петросяна. Ради нее артист расстался с Еленой Степаненко, а ведь их отношения длились более 30 лет.
Брухунова, у которой с юмористом разница в возрасте составляет 39 лет, крайне редко высказывается о своих отношениях с мужем. Вместе они воспитывают двоих детей: пятилетнего Вагана и двухлетнюю Матильду.
Из-за существенного временного разрыва между парой на Татьяну постоянно «выливают» негатив, а в искренность их отношений не верят. Однако Брухунова заявляет, что мнение критиков ее мало волнует.
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