Татьяна Брухунова поразила фанатов новой стрижкой с преображением: «Ощущение, что похудела килограммов на 10»

30 июля 2025, 00:13

Татьяна Брухунова вышла на связь в отличном настроении и показала новую прическу

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Супруга Евгения Петросяна удивила поклонников новым образом, похваставшись свежей стрижкой на шумных улицах Москвы. Татьяна Брухунова заверила, что чувствует себя легче и счастливее после перемен. По ее словам, смена имиджа подарила сильное ощущения свободы. Лучше, чем любое похудение.





Пятая жена юмориста поделилась в личном блоге радостью от новой стрижки. Новый образ показался ей «прекрасным» и заметно поднял настроение. Снимки, сделанные, вероятно, сразу после визита в салон, собрали массу комплиментов от подписчиков, которые отметили сияющий вид Татьяны.





«Не знаю, что может быть прекрасней, чем новая стрижка, честное слово. Убрала 6 сантиметров волос. А ощущение, что похудела килограммов на 10, и настроение плюс 100. В общем, полный класс», — призналась Брухунова.