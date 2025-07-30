Под Самарой загорелись шесть жилых домов и надворных построек

30 июля 2025, 00:00

Фото: кадр видео МЧС России

Пожарные ликвидируют возгорание шести жилых домов-самостроев и надворных построек в Самарской области. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.





Инцидент произошел по адресу: муниципальный район Волжский, жилой район Яицкое, населенный пункт Придорожный, улица Каширская, 21. Подразделения прибыли по вызову в 23:51 по местному времени. По предварительным данным, огнем охвачены шесть жилых домой (самостроев) и надворные постройки на площали примерно 1000 квадратных метров.



Кадры горящий построек и бушующего пламени также выложили в Telegram-канале «360 ЧП».



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«На месте работают 84 специалиста и 25 единиц техники МЧС России», — добавили в сообщении ведомства.

