Под Самарой загорелись шесть жилых домов и надворных построек
Пожарные ликвидируют возгорание шести жилых домов-самостроев и надворных построек в Самарской области. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Инцидент произошел по адресу: муниципальный район Волжский, жилой район Яицкое, населенный пункт Придорожный, улица Каширская, 21. Подразделения прибыли по вызову в 23:51 по местному времени. По предварительным данным, огнем охвачены шесть жилых домой (самостроев) и надворные постройки на площали примерно 1000 квадратных метров.
Кадры горящий построек и бушующего пламени также выложили в Telegram-канале «360 ЧП».
«На месте работают 84 специалиста и 25 единиц техники МЧС России», — добавили в сообщении ведомства.По последним данным, пожар был локализован, погибшие и пострадавшие отсутствуют. Работа на месте продолжается, причина пожара все еще не устрановлена.
Ранее сообщалось, что еще один пожар произошел в деревне Лепсари Ленинградской области. Возгорание охватило цельнометаллический ангар площадью 1 200 кв. м в промзоне «Спутник». Осуществляется оперативное тушение.