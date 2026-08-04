Житель Подмосковья насмерть забил сожительницу ножкой стула во время ссоры
В Подмосковье 35-летний местный житель убил 39-летнюю сожительницу. Подробности приводит ГСУ СК России по Московской области.
Согласно материалам следствия, обвиняемый и его возлюбленная совместно употребляли алкоголь. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора. В процессе конфликта фигурант нанёс потерпевшей множественные удары ножкой стула по голове и корпусу.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Следственные органы возбудили уголовное дело. На период следствия суд заключил мужчину под стражу.
До этого в Москве росгвардейцы задержали мужчину за нападение на охранника торгового центра. По информации ведомства, дебошир избил сотрудника бутылкой.
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