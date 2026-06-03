Россиянам объяснили, разрешено ли ездить по чужой транспортной карте
В России разрешается пользоваться чужими неперсонализированными проездными билетами, например «Тройкой». Однако другую категорию передавать нельзя. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
По словам юриста, обычные проездные, не привязанные к конкретному человеку, можно спокойно отдавать другим. Однако билеты, которые обеспечивают бесплатную дорогу или значительную скидку (для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, сирот, почётных доноров, школьников и студентов) в общественном транспорте, предназначены только для их владельцев. Если кто-то предъявит чужой льготный проездной, контролёры вправе считать такого пассажира безбилетным.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве и Нижнем Новгороде обнаружили испанских слизней. Этот инвазивный вид опасен тем, что не имеет естественных врагов в РФ, поэтому активно размножается и наносит ощутимый урон садово-огородным культурам.
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