Россиянам объяснили, разрешено ли ездить по чужой транспортной карте

03 июня 2026, 07:09

Юрист Мурашкина: Россиянам разрешается ездить по чужому неименному проездному

Фото: iStock/william87

В России разрешается пользоваться чужими неперсонализированными проездными билетами, например «Тройкой». Однако другую категорию передавать нельзя. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.