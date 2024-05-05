В Вашингтоне автомобиль протаранил ограду Белого дома

Фото: Белый дом
Автомобиль столкнулся с оградой Белого дома в Вашингтоне, а водителя нашли мертвым, заявила секретная служба США в воскресенье, 5 мая.
Согласно заявлению, опубликованному на странице службы в социальной сети X, инцидент произошел около 22:30 в субботу, 4 мая. Офицеры службы прибыли на место и обнаружили мертвого водителя.
Уточняется, что столкновение автомобиля с оградой не представляло никакой угрозы для Белого дома, и причины происшествия находятся в стадии расследования.
В январе секретная служба США сообщила о похожем инциденте, когда автомобиль врезался в ограждение Белого дома, и водитель был арестован. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
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Уточняется, что столкновение автомобиля с оградой не представляло никакой угрозы для Белого дома, и причины происшествия находятся в стадии расследования.
В январе секретная служба США сообщила о похожем инциденте, когда автомобиль врезался в ограждение Белого дома, и водитель был арестован. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
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Артем Кузьмин