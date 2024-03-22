В Подмосковье автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Фото: прокуратура Московской области
Три человека пострадали в результате падения остановочного павильона в Подмосковье, который обрушился после столкновения с автомобилем. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Трое пострадавших получили медицинскую помощь. Ногинская городская прокуратура занимается расследованием происшествия и контролирует ход проводимой проверки.
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Артем Кузьмин