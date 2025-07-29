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В Великобритании девушка застряла волосами в аттракционе и лишилась скальпа

Фото: iStock/standret

18-летняя британская девушка серьезно травмировала голову на аттракционе Fun House Ride.



Как сообщает издание The Standard, ее волосы попали в движущиеся элементы пола, в результате чего она лишилась почти всего скальпа.

Пострадавшую спасла медсестра, оказав экстренную медицинскую помощь.

Напомним, в Ростове-на-Дону предотвратили теракт в отношении военнослужащего. У него нашли самодельное взрывное устройство весом 400 г.


Виктория Иванченко

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