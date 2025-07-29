В Великобритании девушка застряла волосами в аттракционе и лишилась скальпа
18-летняя британская девушка серьезно травмировала голову на аттракционе Fun House Ride.
Как сообщает издание The Standard, ее волосы попали в движущиеся элементы пола, в результате чего она лишилась почти всего скальпа.
Пострадавшую спасла медсестра, оказав экстренную медицинскую помощь.
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