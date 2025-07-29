В одной из колоний Волгоградской области произошёл взрыв
В Исправительной колонии № 9 Волгоградской области во время строительных работ взорвался баллон с пропанолом. Об этом пишет телеграм-канал «112».
В результате происшествия пострадали четыре человека, они доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва газа, произошедшего в жилом десятиэтажном доме в Саратове, разрушено 38 квартир.
Напомним, что газ взорвался в пятницу, 25 июля, в доме на улице Блинова. Взрыв разрушил угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Изначально сообщалось, что погибли три человека, однако количество жертв позднее увеличилось до шести. Кроме того, в результате взрыва газа также пострадал соседний дом, были повреждены десятки автомобилей.
Читайте также: