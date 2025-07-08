В Великобритании надгробный камень насмерть раздавил четырехлетнего мальчика
В Великобритании надгробный камень упал на четырехлетнего мальчика и раздавил его. Об этом пишет местная газета Lancashire Telegraph.
Трагедия произошла днем минувшей субботы, 5 июля, на кладбище Ротенстолл, которое располагается на окраине одноименного города. К месту происшествия выезжали медики, но спасти ребенка не удалось. Как он оказался один на кладбище, в тексте не утоняется.
После короткого расследования правоохранители пришли к выводу, что это несчастный случай. Дело передали на рассмотрение коронеру. Сотрудники полиции графства Ланкашир выразили соболезнования семье погибшего.
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