Подростки-беженцы изнасиловали испуганную 15-летнюю девушку в парке

10 декабря 2025, 04:43

The Mirror: В Британии вынесли приговор паре подростков, которые изнасиловали девушку

Фото: iStock/Azat_ajphotos

Британский суд вынес приговор двум 17-летним подросткам, которые изнасиловали испуганную 15-летнюю девушку в парке. Об этом пишет The Mirror.





Инцидент случился в мае 2025 года. Подростки заманили потерпевшую в безлюдное место и совершили нападение. Девушку заставили встать на колени, хотя она продолжала сопротивляться.



Отмечается, что в один момент мимо них проходила женщина, которую жертва стала молить о помощи, но та проигнорировала происходящее. После один из насильников закрыл пострадавшей рот рукой, чтобы она больше не привлекала внимание.



Оба осужденных, Джаханзеб и Низал, являются беженцами. Суд приговорил Джаханзеба к 10 годам и 8 месяцам заключения в учреждении для несовершеннолетних. Его соучастник Низал получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.