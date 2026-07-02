В Венесуэле нашли под завалами выжившего спустя восемь дней после землетрясения
В Венесуэле спасатели обнаружили мужчину, который провел под обломками восемь дней после разрушительного землетрясения. Об этом сообщает агентство AP.
43-летний Эрнан Альберто Хиль Флорес работал охранником в торговом центре «Галериас Плайя-Гранде» в прибрежном городе Ла-Гуайра. Он находился на смене во время стихийного бедствия 24 июня.
Операция по спасению длилась более 72 часов. Спасатели из Чили, США, Португалии, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы и Сальвадора работали в условиях крайне нестабильной конструкции, афтершоков и повторных обрушений.
Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что мужчину удалось извлечь живым благодаря совместным усилиям международных команд. Спасенного передали врачам, которые оценивают его состояние для дальнейшей госпитализации.
Как сообщала Геологическая служба США, магнитуда первой серии подземных толчков составила 7,2, второй — 7,5. По последним данным, в результате землетрясения погибли 2295 человек, еще 11 267 пострадали. Стихия также разрушила сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.
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