Охранник изнасиловал 18-летнюю девушку возле отеля на популярном курорте
Охранник изнасиловал 18-летнюю британскую туристку возле отеля на Крите
50-летний охранник изнасиловал 18-летнюю туристку из Великобритании на греческом острове Крит. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам девушки, незнакомец остановил ее ранним утром 30 июня возле отеля в городе Малия, затем отвел в уединенное место и надругался над ней. Пострадавшая сразу обратилась в местную полицию.
Правоохранители начали расследование и в тот же день задержали подозреваемого. Не уточняется, был ли мужчина сотрудником отеля или работал на другом объекте.
Ранее сообщалось, что в Индии группа из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и сняла происходящее на видео.
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