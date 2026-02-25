В Венеции туристы ударили ножом мужчину, который защитил от них девушку
В Венеции мужчина получил ножевое ранение в шею, пытаясь защитить девушку от навязчивых туристов. Инцидент произошел 14 февраля в центре города, сообщает Daily Mail.
По информации издания, двое двоюродных братьев из Великобритании начали преследовать девушку, которая понравилась одному из них. Их поведение заметил 21-летний местный житель, находившийся в баре. Он вмешался и встал между туристами и девушкой.
В ответ один из братьев достал нож и ударил мужчину в шею. Пострадавшего срочно госпитализировали, врачи провели операцию из-за повреждения артерии. Нападавшие скрылись, однако случившееся попало на камеры видеонаблюдения, что позволило полиции установить их личности и задержать. Девушка сообщила, что ранее переписывалась с одним из подозреваемых в Instagram*, после чего они договорились о встрече в Венеции.
