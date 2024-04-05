В Венгрии не в курсе истории о контрабанде икон со взрывчаткой

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Таможня Венгрии заявила, что не обладает официальной информацией по поводу истории о контрабанде икон со взрывчаткой, пишет РИА Новости.
«Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту», — сообщили в ведомстве.
Ранее ФСБ накрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны ЕС.
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