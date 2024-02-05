В Выборге трёхлетний мальчик выпил стакан водки и впал в кому

Фото: iStock/Igor Dudchak
В Ленинградской области трёхлетний мальчик выпил стакан водки на Дне рождения маминой подруги и впал в кому, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Выборг Ленинградской области 3 февраля.
Местная жительница взяла на День рождение к подруге своего трёхлетнего сына. Взрослые выпивали водку, а детям напили лимонад. В какой-то момент мальчику стало очень плохо. Его несколько раз вырвало, а затем он просто потерял сознание.
Медики госпитализировали мальчика в больницу, в сознание он так и не пришёл. По словам матери, ребёнок мог случайно выпить водку, вместо лимонада и отравиться. Точный диагноз устанавливается.
Читайте также:
СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку
Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево
Матери, закопавшей младенца в сугроб на Урале, предъявили обвинение
Местная жительница взяла на День рождение к подруге своего трёхлетнего сына. Взрослые выпивали водку, а детям напили лимонад. В какой-то момент мальчику стало очень плохо. Его несколько раз вырвало, а затем он просто потерял сознание.
Читайте также:
СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку
Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево
Матери, закопавшей младенца в сугроб на Урале, предъявили обвинение
Евгения Парфентьева