В Энгельсе после атаки дронов начались проблемы с холодной водой

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В Энгельсе Саратовской области восстанавливают подачу холодной воды на фоне атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Энгельсского района Михаил Исаев.
По его словам, в городе наблюдаются проблемы с давлением в сетях водоснабжения из-за перезапуска системы электроснабжения насосных станций. Исаев подчеркнул, что в скором времени давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено.
Он также добавил, что в ближайшие часы систему холодного водоснабжения заполнят.
Напомним, губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке вражеских БПЛА, зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях.
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Он также добавил, что в ближайшие часы систему холодного водоснабжения заполнят.
Напомним, губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке вражеских БПЛА, зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях.
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Екатерина Коршунова