В Видном мужчины устроили перестрелку, один из них погиб

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В подмосковном городе Видное конфликт мужчин перешёл в перестрелку, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает СУСК по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что конфликт возник между двумя компаниями мужчин около ресторана ночью 22 декабря. В ходе ссоры началась перестрелка. Трое участников инцидента получили огнестрельные ранения. Они были экстренно госпитализированы. Позднее один из раненных, 39-летний мужчина, скончался.
В управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
На месте происшествия работаю сотрудники правоохранительных органов, которые осматривают территорию, выясняют обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить роли мужчин в произошедшем конфликте. Также полицейские допрашивают очевидцев происшествия.
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Анастасия Чинкова