В выгоревшем доме в Мичигане обнаружили тела двух взрослых и шести детей

25 июля 2026, 04:42

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В частном доме в американском штате Мичиган спасатели обнаружили восемь тел. Шесть погибших оказались несовершеннолетними, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.





Пожарные дважды выезжали на вызов в Гранд-Хейвен (округ Оттава). Сначала утром в пятницу из-за запаха гари, однако очаг они не нашли и вернулись обратно. Через несколько часов огнеборцы вновь вернулись в район, получив сигнал о «белом дыме» в жилом доме. Внутри помещения специалисты обнаружили тела двух взрослых и шести детей.



По словам капитана полиции Джейка Спаркса, у некоторых жертв были огнестрельные ранения. Точные причины смерти и личности устанавливаются. Правоохранители полагают, что все погибшие – члены одной семьи, которые проживали вместе. Предварительно, кто-то мог устроить в доме умышленный поджог.