«Не могу им отказать»: Стас Михайлов признался, что балует дочерей
Стас Михайлов старается дать детям то, чего не было у него в детстве
Стас Михайлов рассказал об отношении к воспитанию детей и признался, что особенно балует своих дочерей. На Dream Fest в Баку артист отметил, что ему сложно отказать девочкам в каких-то просьбах, ведь он хочет, чтобы у них было счастливое детство. Об этом сообщает Super.
По словам певца, дочери при этом не злоупотребляют вниманием и не требуют дорогих подарков или покупок. Более того, иногда их даже сложно уговорить обновить гардероб.
«Сына не так балую, а девчонок — да, я не могу. Я не могу просто отказать. Ну, они не просят глупости никакие. Их тяжело заставить одежду какую-то купить — это целый подвиг», — поделился Михайлов.Артист признался, что ему хочется компенсировать дочерям то, чего ему самому не хватало в детстве. При этом он считает, что баловать детей можно не только материально, но и вниманием, заботой и поддержкой.
«Баловать, наверное, в каких-то мелочах надо. То, чего не было у меня в детстве, хочется, чтобы у них было сейчас», — отметил певец.Напомним, Стас Михайлов женат на Инне Михайловой с 2011 года. В семье воспитываются шестеро детей: общие дочери пары Иванна и Мария, дети Инны от предыдущего брака Андрей и Ева, а также сын Никита от первого брака певца и дочь Дарья, родившаяся в отношениях с Натальей Зотовой.