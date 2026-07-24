«Не могу им отказать»: Стас Михайлов признался, что балует дочерей

24 июля 2026, 21:55

Стас Михайлов старается дать детям то, чего не было у него в детстве

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов рассказал об отношении к воспитанию детей и признался, что особенно балует своих дочерей. На Dream Fest в Баку артист отметил, что ему сложно отказать девочкам в каких-то просьбах, ведь он хочет, чтобы у них было счастливое детство. Об этом сообщает Super.





По словам певца, дочери при этом не злоупотребляют вниманием и не требуют дорогих подарков или покупок. Более того, иногда их даже сложно уговорить обновить гардероб.





«Сына не так балую, а девчонок — да, я не могу. Я не могу просто отказать. Ну, они не просят глупости никакие. Их тяжело заставить одежду какую-то купить — это целый подвиг», — поделился Михайлов.

«Баловать, наверное, в каких-то мелочах надо. То, чего не было у меня в детстве, хочется, чтобы у них было сейчас», — отметил певец.