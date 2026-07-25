У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение
У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 61 километр. Время регистрации – 24 июля в 19:33 (мск). По предварительной информации, интенсивность сотрясений в краевой столице не превысила трёх баллов. Сведений о разрушениях и пострадавших в настоящий момент не поступало, угрозу цунами также не объявляли.
Ранее «Радио 1» передавало, что российский альпинист застрял на горе Чогори в Китае. Она известна как «дикая» из-за невероятной сложности восхождения и суровых погодных условий, которые считаются более экстремальными, чем на Эвересте. Подробности читайте здесь.
Читайте также: