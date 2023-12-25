В Волгограде бывшему судье Байраку вынесли приговор по делу о мошенничестве

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Суд в Волгограде приговорил бывшего судью Геннадия Байрака к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.
Следствие установило, что в 2021 году Байрак вымогал у своего знакомого 2,3 миллиона рублей. Он изготовил фальшивый иск от адвоката об изъятии имущества потерпевшего, а затем передал его в Октябрьский суд, который наложил арест на домовладение знакомого Байрака.
В отношении судьи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также о превышении должностных полномочий.
Как сообщила Вальковская, суд в Волгограде вынес Байраку обвинительный приговор в виде восьми елт лишения свободы. Помимо этого, на протяжении двух лет он не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева