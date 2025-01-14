Бусаргин: в Энгельсе после атаки БПЛА ВСУ повреждено промпредприятие, начался пожар

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Беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В результате удара повреждено промышленное предприятие в Энгельсе. По словам очевидцев, над городом было слышно несколько мощных взрывов, сработала система ПВО.
Местные жители рассказали, что взрывы сопровождались сиренами, а над одним из районов виден столб дыма, предположительно от пожара. Об этом передает Baza.
Экстренные службы работают в усиленном режиме, на месте ведутся восстановительные работы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось об атаке нескольких дронов ВСУ на Тульскую область.
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Экстренные службы работают в усиленном режиме, на месте ведутся восстановительные работы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось об атаке нескольких дронов ВСУ на Тульскую область.
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Мария Моисеева