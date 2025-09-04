В Саратове студенту грозит 8 лет тюрьмы за перелом руки во время армреслинга
В Саратове студенту грозит до восьми лет тюрьмы за то, что он сломал другу руку во время армрестлинга. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Инцидент случился 11 ноября 2023 года во время пары по физкультуре в СГУ имени Чернышевского. Тогда студенты Михаил Новоярчиков и Владислав Борисов решили помериться силами за столом для армрестлинга. В моменте соревновавшиеся услышали хруст в левой руке, который означал перелом. Пострадавшим оказался Борисов.
Последний из-за этого написал на Новоярчикова заявление в полицию. Сначала против него возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но теперь его переквалифицировали в умышленное причинение вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет колонии.
Адвокаты подсудимого заявляют, что это беспрецедентный случай для такого разбирательства. Дело о сломанной руке расследуется уже два года. Защита Новоярчикова настаивает, травма произошла из-за несчастного случая — парни неправильно поставили руки, на столе не было защитных подушек. Это же подтвердил вице-президент областной Федерации армрестлинга Игорь Душутин.
