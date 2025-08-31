В квартире на востоке Москвы обнаружили тело с признаками жестокого убийства
В жилом доме на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает столичный СК.
Инцидент произошёл в квартире на Челябинской улице. По предоставленной информации, на теле погибшего были обнаружены множественные телесные повреждения.
По данному факту Главное следственное управление СК России по Москве организовало доследственную проверку. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Москве СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденного ребёнка. По предоставленным данным, женщина родила мальчика и попыталась скрыть его, оставив в унитазе.
Читайте также: