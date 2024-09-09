В Волгограде осудят отца и мачеху, которые тушили окурки об пятилетнего ребенка

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В Волгограде под суд попали 38-летний отец и 37-летняя мачеха за то, что избивали пятилетнего мальчика и тушили об него окурки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Согласно сообщению, семья проживала в Тракторозаводском районе региона. Отец и мачеха регулярно избивали ребенка и тушили об него сигареты. На теле ребенка обнаружены множественные синяки, ссадины и ожоги. Кроме того, мужчина и женщина под воздействием алкогольных напитков дрались при ребенке между собой.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Их собираются лишить родительских прав и обязать выплатить компенсацию за нанесение морального вреда.
Женщина полностью призналась в содеянном, отец же вину свою отрицает. В настоящее время мальчик находится в социальном учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Их собираются лишить родительских прав и обязать выплатить компенсацию за нанесение морального вреда.
Женщина полностью призналась в содеянном, отец же вину свою отрицает. В настоящее время мальчик находится в социальном учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Элина Позднякова