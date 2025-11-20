В Чехии в аварии с двумя пассажирскими поездами пострадали 57 человек
В Чехии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали 57 человек. Об этом сообщает The Mirror.
Авария произошла ранним утром 20 ноября на маршруте между городами Зливи и Дивчице в Южночешском крае. По предварительным данным, один из составов проехал на запрещающий сигнал светофора.
Вскоре на место происшествия прибыли экстренные службы. Для эвакуации пассажиров также направили специальные автобусы. Движение на участке железной дороги между Ческе-Будеевице и Пльзенем полностью остановили.
Известно, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. В настоящее время железнодорожная инспекция выясняет все причины и обстоятельства катастрофы.
