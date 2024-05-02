Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Урае отец вице-мэра зарубил свою жену топором

В Урае отец вице-мэра зарубил свою жену топором

86.ru: 74-летний отец вице-мэра города Урай зарубил жену топором
02 мая 2024, 15:14
Фото: iStock/Grape_vein

Фото: iStock/Grape_vein

В Урае отец вице-мэра по экономике Светланы Новоселовой зарубил топором свою жену. Об этом пишет 86.RU со ссылкой на собственный источник.


Отмечается, что случилось это в ночь с 24-го на 25 апреля. Мужчина 1950 года рождения убил жену 1947 года. По данным издания, фамилия погибшей и нападавшего Тихомировы. Женщину похоронили, а мужчина находится в СИЗО. Ранее он судим не был.

Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, который обижал свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой. О данном инциденте стало известно благодаря сообщению медиков. Отмечается, что житель Кирово-Чепецка обратился за помощью с множественными травмами, ушибами спины и переломами пальцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки

В Подмосковье каратист-чемпион избил мигранта

Под Ростовом двух мужчин расчленили и сожгли из-за денег
#мужчина
#сизо
#убийство
Депутат пожаловался на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска
ФАС возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в челябинском аэропорту
02 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Челябинска обнаружили эротическую рекламу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что местный депутат отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) фотографию баннера из зоны прилёта аэропорта Челябинска. На этой вывеске находилась реклама спа-салона для мужчина. Если же перейти по указанной на баннере ссылке, то пользователи окажутся на сайте услуг эротического массажа.

Ведомство провело проверку по поступившей жалобе и выяснила, что договор на размещение рекламы между руководством аэропорта и частной фирмой был заключён в ноябре 2022 года. По российскому законодательству, ответственность за контент несёт рекламодатель.

Читайте также:

Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине

В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки

Опекуны в течение трех лет избивали приемных детей в Екатеринбурге
#аэропорт
#челябинск
#реклама
#фас
#жалобы
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ объявило в розыск экс-главу Минюста Украины Петренко
02 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Петренко.
Данные следуют из базы силового ведомства. Следственный комитет РФ предъявил Петренко заочное обвинение за «преступные решения» о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, говорится в документе. По какой именно уголовной статье он разыскивается не уточняется.

В декабре прошлого года СК РФ заочно предъявил Петренко обвинения «за преступные решения» о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.

В воскресенье МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего экс-прокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова.

Читайте также:

Ящик с тротилом нашли в подвале заброшенного дома под Херсоном

Полковник Райснер: ВС РФ в скором времени могут совершить крупный прорыв

Российские бойцы ликвидировали целое формирование наёмников «Иностранного легиона»
#украина
#розыск
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине
02 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Akintevs

Жителю Бурятии предъявлены обвинения в истязании и убийстве своего четырехлетнего пасынка, тело которого он спрятал в стиральной машинке. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного Комитета РФ.
По информации следствия, злоумышленник за различные незначительные провинности в течение дня наносил ребенку удары, в особенности по голове. Ребенок потерял сознание и умер.

Мужчина спрятал тело мальчика в барабане стиральной машинки, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, чтобы оно имитировало тело ребенка, далее он рассказал родственникам, что малыш спит.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.

Напомним, четырехлетний мальчик к пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. 28 апреля, тело малыша обнаружили в стиральной машинке.

Читайте также:

Тело 4-летнего мальчика, пропавшего в Бурятии, нашли в стиральной машинке

В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП

В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
#ребёнок
#полицейские
#мужчина
#волонтеры
#меры
#мальчик
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах мужчина избил 9-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой
В Люберцах мужчина избил девочку, возвращавшуюся из школы домой
02 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/SB Arts Media

В подмосковных Люберцах мужчина избил возвращавшуюся из школы домой девочку. Об этом пишет Telegram-канал «Мосфид».
Отмечается, что 9-летняя Шахноза возвращалась из школы домой. Ей навстречу шёл подозрительный мужчина, который находился в неадекватном состоянии Он громко ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он поравнялся с девочкой, он со всей силы ударил её. После этого девочка упала на землю, а мужчина скрылся.

В настоящее время ребёнок находится в травмпункте. Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге опекуны в течение трёх лет избивали приёмных детей.

Читайте также:

В Омске задержали мужчину, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневмата

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ

В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки
#избиение
#ребёнок
#люберцы
#девочка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ
02 мая 2024, 16:01

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве арестовали мужчину, едва не зарезавшего бывшую супругу в торговом центре в Москве. Об этом столичная прокуратура написала в своём Telegram-канале.
Ранее ГУ СК РФ по Москве сообщало о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении мужчины, который 29 апреля в торговом центре на Святоозёрской улице из ревности чуть не зарезал бывшую жену. Когда она находилась в примерочной, он набросился на неё с ножом и нанёс ранения в область шеи и головы. Женщину экстренно госпитализировали. На опубликованных СК кадрах видно, как после совершения преступления мужчина совершенно спокойно вышел из магазина, разговаривая при этом по телефону.

Согласно решению прокуратуры в отношении мужчины возбуждено дело по статье Уголовного кодекса о покушении на убийство, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Перовского районного суда он арестован до 30 июня.

Читайте также:

В Урае отец вице-мэра зарубил свою жену топором

В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки

В Омске задержали мужчину, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневмата
#москва
#арест
#нападение
#торговый центр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии
На юге Киргизии во время мероприятия грузовик без водителя сбил 29 детей
02 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Грузовой автомобиль Hyundai Porter совершил наезд на группу детей в Киргизии, в результате чего пострадали 29 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

Инцидент произошел во время исполнения эпоса «Манас» в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Отмечается, что автомобиль внезапно сам начал движение и скатился по склону. Водителя за рулем не было. Сообщается, что семеро ребят находятся в реанимации. Трое — в тяжелом состоянии. Возраст пострадавших — от девяти до 16 лет. Всего в больницах сейчас находятся 18 детей и подростков, на амбулаторное лечение отправили 11 человек.

«Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Они около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре дети говорили, что у них все хорошо. Недавно двое из них сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Самокатчица сбила 13-летнюю девочку в Москве

В Архангельской области женщина била дочь-инвалида и издевалась над ней

В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП
#дтп
#лечение
#дети
#мороженое
#автомобиль
#грузовик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Омске задержали мужчину, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневмата
02 мая 2024, 15:54

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Сотрудники полиции в Омске задержали юношу, который стрелял по 9-летнему мальчику из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Отмечается, что медики диагностировали у ребенка пулевое ранение и изъяли пульку из мягких тканей правой голени. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили.

По информации правоохранителей, 18-летний студент колледжа ремонтировал свою машину. Молодой человек сделал замечание двум школьникам, бегавшим по крышам гаражей, а затем несколько раз выстрелил в них из пневматического пистолета.

Подозреваемого в происшествии задержали. Против юноши возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также:

В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП

Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его рыть могилу

Задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки
#суд
#студент
#уголовное человек
#медики
#ранение
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки
02 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Волгоградский суд вынес приговор трём мужчинам, ограбившим и застрелившим программиста, который продавал им игровую приставку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Отмечается, что апреле 2021 года тогда ещё 18-летний местный житель приобрёл пистолет Макарова и патроны к нему. Затем он предложил двоим друзьям ограбить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления о продаже соответствующего товара. В сентябре этого же года они пришли по объявлению в 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. Молодые люди пришли к нему домой, избили и под дулом пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, после чего застрелили парня. Подростки украли у его телефон, тысячу рублей и наушники. После они сняли с его банковской карты 107 тысяч рублей.

Волгоградский районный суд 2 мая признал злоумышленников виновными в незаконном хранении и ношении оружия, разбое и убийстве по предварительному сговору.

Их приговорили к лишению свободы на сроки 16 лет, 15 лет и 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.

Читайте также:

В Урае отец вице-мэра зарубил свою жену топором

Под Ростовом двух мужчин расчленили и сожгли из-за денег

В Челябинске мужчина с символикой «Вагнера» избил прохожего
#суд
#приговор
#убийство
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель подмосковной деревни нашёл в своём сарае гранату времён ВОВ
02 мая 2024, 15:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил во время разборки своего сарая житель деревни Кузяево Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Обнаружив боеприпас, мужчина самостоятельно вынес его на улицу и позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Спасатели прибыли на место, опасную находку они идентифицировали как гранату. Так как боеприпас не представлял угрозы для жилого сектора, гранату ликвидировали прямо на месте», — говорится в сообщении.
Специалисты Мособлпожспаса напоминают, что при обнаружении боеприпасов необходимо немедленно обращаться в экстренные службы. Боеприпас нельзя трогать, переносить, закапывать или чем-то накрывать, а также оказывать любое температурное или механическое воздействие, так как это может привести к детонации.

Читайте также:

В Подмосковье девочка застряла ногой в лифтовой щели, её освободили спасатели

В Крыму одноногая женщина побежала за автомобилем после попытки сымитировать ДТП

Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его рыть могилу
#дмитровский городской округ
#мособлпожспас
#спасатели
#граната
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф