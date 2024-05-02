В Урае отец вице-мэра зарубил свою жену топором

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В Урае отец вице-мэра по экономике Светланы Новоселовой зарубил топором свою жену. Об этом пишет 86.RU со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что случилось это в ночь с 24-го на 25 апреля. Мужчина 1950 года рождения убил жену 1947 года. По данным издания, фамилия погибшей и нападавшего Тихомировы. Женщину похоронили, а мужчина находится в СИЗО. Ранее он судим не был.
Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, который обижал свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой. О данном инциденте стало известно благодаря сообщению медиков. Отмечается, что житель Кирово-Чепецка обратился за помощью с множественными травмами, ушибами спины и переломами пальцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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