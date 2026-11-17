В Волгограде уборщица умерла после трёх месяцев задержки зарплаты
В Волгограде уборщица умерла после трёхмесячной задержки зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
54-летняя Мария работала уборщицей на очистных сооружениях в Кировском районе города. Компания «Импульс» три месяца не платила ей зарплату, и женщина не смогла купить таблетки от сердечной недостаточности.
О болезни и задержке выплат она семье не рассказывала. При этом 1 января 2026 года «Импульс» выиграл тендер и получил 14,5 млн рублей как подрядчик «Концессии водоснабжения». На компанию подавали несколько исков о невыплате зарплаты.
Дочь погибшей Екатерина узнала обо всём после смерти матери и теперь судится с компанией. Первое заседание уже прошло. Начальник «Импульса» отказался от комментария и назвал вопросы о зарплате раскачиванием ситуации.
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