В Архангельске задержали мужчину, пытавшегося проникнуть к бывшей учительнице

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В школе №35 произошел инцидент с нетрезвым мужчиной, который попытался попасть на территорию учебного заведения, чтобы встретиться с бывшей учительницей. Как сообщили РИА Новости в администрации школы, охранник задержал мужчину и вызвал наряд Росгвардии.
По информации, предоставленной собеседницей агентства, инцидент не привел к чрезвычайной ситуации. Мужчина, будучи выпускником школы, пришел с бутылкой спиртного. Когда он попытался достать алкоголь из кармана, охранник заподозрил, что у него может быть нож, и принял меры предосторожности. Дебошир был задержан. По данным источников, у мужчины не было при себе ножа, и никто не пострадал в ходе инцидента.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествя пострадал семь человек.
До этого директор филиала «Ставэлектросеть» был уволен после инцидента со стриптизёршей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествя пострадал семь человек.
До этого директор филиала «Ставэлектросеть» был уволен после инцидента со стриптизёршей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова