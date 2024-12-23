В Архангельске задержали мужчину, пытавшегося проникнуть к бывшей учительнице

В школе №35 произошел инцидент с нетрезвым мужчиной, который попытался попасть на территорию учебного заведения, чтобы встретиться с бывшей учительницей. Как сообщили РИА Новости в администрации школы, охранник задержал мужчину и вызвал наряд Росгвардии.