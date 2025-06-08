В Бурятии мужчина зарезал жену и забил кирпичом прибежавшую спасать маму дочь
В Бурятии мужчина жестоко убил свою супругу, с которой должен был скоро развестись, а также зарезал и забил дочь, прибежавшую на помощь матери. Обе жертвы с колото-резаными ранениями были обнаружены ночью в субботу в бане села Бичура. Данную информацию предоставило республиканское СУСК РФ.
По данным следствия, подозреваемый на момент убийства уже не проживал с женой. Та одна воспитывала троих детей, сообщает Telegram-канал «СУ СК России по Республике Бурятия».
В ночь на 7 июня мужчина приехал к жене домой, завел в баню и, в ходе выяснения отношений, избил женщину. Затем он нанес ей множество ножевых ранений по разным частям тела. На крики жертвы в баню вбежала её несовершеннолетняя дочь, на которую мужчина также напал, ударил кирпичом по голове, после чего пырнул ножом — в шею и грудь.
От полученных травм обе скончались на месте. Задержанный мужчина дал подробные признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.
Уточняется, что после преступления подозреваемый забрал из дома годовалую дочь, отвез ребенка к сожительнице и скрылся на машине, но впоследствии был задержан.
Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и устанавливает все обстоятельства произошедшего.