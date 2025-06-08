В Бурятии мужчина зарезал жену и забил кирпичом прибежавшую спасать маму дочь

08 июня 2025, 07:33

Житель Бурятии избил и зарезал жену и прибежавшую на помощь матери дочь

Фото: iStock/tiero

В Бурятии мужчина жестоко убил свою супругу, с которой должен был скоро развестись, а также зарезал и забил дочь, прибежавшую на помощь матери. Обе жертвы с колото-резаными ранениями были обнаружены ночью в субботу в бане села Бичура. Данную информацию предоставило республиканское СУСК РФ.





По данным следствия, подозреваемый на момент убийства уже не проживал с женой. Та одна воспитывала троих детей, сообщает Telegram-канал «СУ СК России по Республике Бурятия».



В ночь на 7 июня мужчина приехал к жене домой, завел в баню и, в ходе выяснения отношений, избил женщину. Затем он нанес ей множество ножевых ранений по разным частям тела. На крики жертвы в баню вбежала её несовершеннолетняя дочь, на которую мужчина также напал, ударил кирпичом по голове, после чего пырнул ножом — в шею и грудь.



