В Вологде девушка сообщила об изнасилованиях отчима, когда она была ребенком
В Вологде девушка достигла совершеннолетия и написала заявление на отчима, который ее насиловал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области в своем Telegram-канале.
Как оказалось, фигурант начал развращать пострадавшую в 2018 году, когда ей было 13 лет. После он регулярно вступал с ней в половой контакт. Достигнув совершеннолетия, девушка написала заявление на отчима.
В итоге суд приговорил 40-летнего мужчину к четырем годам колонии общего режима. К тому же он обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
