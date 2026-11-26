В Приморье водитель легковушки погиб в ДТП со школьным автобусом
В Шкотовском округе водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом, перевозившим школьников. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Приморья».
Авария произошла утром 26 ноября 2026 года на участке дороги между поселками Смоляниново и Шкотово. По предварительной информации, машина Toyota Vitz выехала на встречную полосу и врезалась в школьный автобус. В салоне находились одиннадцать детей, сопровождающий и водитель.
В результате случившегося скончался мужчина, который находился за рулём легковушки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле Большекаменской межрайонной прокуратуры.
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