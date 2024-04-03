В Волоколамском округе нашли боеприпас времён ВОВ

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили жители села Осташево Волоколамского городского округа на берегу реки Руза, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Обеспокоенные жители вызвали спасателей. Специалисты идентифицировали найденный боеприпас как 50-миллиметровую миномётную мину. Так как опасный предмет находился далеко от строений и не мог повредить жилому сектору, мину было решено ликвидировать на месте», — говорится в сообщении.Боеприпас взорвали. В ходе происшествия никто не пострадал. Отмечается, что всё время с момента обнаружения мины до её ликвидации работники Мособлпожспаса обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа.
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