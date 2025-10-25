В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме один человек погиб и один пострадал
После взрыва бытового газа в многоквартирном доме Сочи на улице Тимирязева погиб один человек, при этом еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП случилось в Центральном районе города около часа ночи. По словам местных жителей, несколько припаркованных автомобилей и соседних построек пострадали от взрывной волны.
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через семь минут после сообщения о возгорании в жилом доме. Они установили, что взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже, затем возник пожар на площади 15 квадратных метров.
По последней информации, инцидент унес жизнь одного человека. Еще один выжил, но получил травмы. Степень их серьезности в материале не приводится.