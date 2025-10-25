В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме один человек погиб и один пострадал

25 октября 2025, 03:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

После взрыва бытового газа в многоквартирном доме Сочи на улице Тимирязева погиб один человек, при этом еще один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.





ЧП случилось в Центральном районе города около часа ночи. По словам местных жителей, несколько припаркованных автомобилей и соседних построек пострадали от взрывной волны.



