В Дагестане второго подозреваемого в убийстве таксистки отправили в СИЗО
Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 1 января второго подозреваемого по делу об убийстве таксистки в Дагестане. Судья удовлетворила ходатайство следствия и избрала Расулу Джабраилову меру пресечения в виде ареста, пишет РИА Новости.
Ранее в среду на аналогичный срок арестовали бывшего мужа убитой — жителя Махачкалы Акифа Гасанова. Тело 34-летней Динары Алхасовой нашли в понедельник.
Женщина, работавшая в женском такси, утром 30 октября выехала на автомобиле из дома в Махачкале и не вернулась. По подозрению в убийстве правоохранители сначала задержали бывшего мужа погибшей и его друга, а затем в московском аэропорту «Домодедово» — уроженку Смоленской области, которая под видом клиентки помогла заманить жертву в ловушку.
В МВД по Дагестану сообщили, что подозреваемые привлекли к захоронению тела тракториста, убедив его выкопать на земельном участке на окраине поселка Новый Хушет яму якобы под наружный туалет. В правоохранительных органах республики ранее уточнили РИА Новости, что бывший муж спланировал убийство Алхасовой из-за ревности, не смирившись с ее новым замужеством.
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