В Дагестане второго подозреваемого в убийстве таксистки отправили в СИЗО

04 ноября 2026, 13:26

В Дагестане суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в убийстве таксистки

Динара Алхасова (Фото: max.ru/id562059034_gos)

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 1 января второго подозреваемого по делу об убийстве таксистки в Дагестане. Судья удовлетворила ходатайство следствия и избрала Расулу Джабраилову меру пресечения в виде ареста, пишет РИА Новости.