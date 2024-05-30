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В Воронеже мужчина вышел на детскую площадку и заставил сына избить детей

30 мая 2024, 11:15
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Воронеже мужчина заставил подростков встать на колени и приказал своему сыну их избить, сообщает Telegram-канал Baza.
13-летние дети играли в мяч на баскетбольной площадке, когда к ним присоединились двое младших мальчиков. Игра не сложилась: один из младших ребят получил удар мячом и упал. Разозлившись, он пошел за своим отцом.



Прибыв на место, взрослый мужчина начал ругаться на подростков, заставил их опуститься на колени, после чего его сын ударил каждого по три раза по лицу. За происходящим наблюдала женщина.



Как сообщает «База», родители пострадавших подростков подали заявление в полицию, и сейчас ведутся поиски мужчины из Воронежа, который устроил это наказание.

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Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
30 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Akintevs

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Сообщается, что максимальное наказание — шесть лет колонии.

По информации канала, причиной ещё одного дела стала давняя история певца в соцсетях, в которой он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Сейчас публикация удалена. Всего ему грозит 7 лет колонии. Это уже 5 уголовное дело, которое возбудили против певца.

Ранее сообщалось, что певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Полиция в Кировской области задержала мужчину, ударившего незнакомых детей
В Кировской области задержали ударившего незнакомых детей мужчину
30 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала мужчину, ударившего детей в Кировской области. Об этом написала пресс-секретарь министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.
Сообщается, что напавшим оказался ранее судимый местный житель. Сейчас ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово, группа детей играла на детской площадке, компания школьников начала дразнить незнакомого мужчину, между взрослым и подростками завязалась словесная перепалка. В соцсетях появилось видео. На нём мужчина нанес удары детям, которые, по его словам, «попали под горячую руку».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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ФСБ: Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге
30 мая 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге по указанию спецслужб Украины, задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.
«Для осуществления терактов Главным управлением разведки министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о выдворении силовиками жителя Мелитополя Запорожской области за шпионаж в пользу Украины. Ему запрещен въезд в Россию на 20 лет.

Злоумышленник хотел передать украинской стороне данные о местоположении ВС РФ, а также техники. Кроме того, мужчина распространял в соцсетях информацию, которая оправдывала деятельность украинских неонацистов. Выдворенный не успел нанести ущерба, поэтому избежал уголовной ответственности.

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#фсб
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#теракт
#железная дорога
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Неадекват устроил поножовщину на севере Москвы, есть пострадавшие
SHOT: Мужчина ранил ножом несколько человек в магазине на севере Москвы
30 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/tiero

Минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что после этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее.

На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться, забежав в магазин «Магнолия». Там он изрезал женщину-кассира. В магазине его поймали и надели на него наручники. Двух пострадавших женщин госпитализировали. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магазин
#конфликт
#полицейские
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Кандидата в мэры мексиканского города застрелили на встрече с избирателями
30 мая 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В мексиканском штате Герреро был застрелен кандидат на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес от оппозиционной коалиции Хосе Альфредо Кабрера Барриентос. Это произошло на закрытии избирательной кампании в общине Лас-Ломас.
Как сообщается в блоге Новостного агентства Герреро в социальной сети X (бывший Twitter), Барриентос приехал на завершающую встречу с избирателями в общину, из которой был родом. Во время разговора с людьми, к кандидату в мэры от оппозиционного блока PRI-PAN-PRD со спины подошёл неизвестный с пистолетом и произвёл по меньшей мере 16 выстрелов. Барриентос скончался на месте.

По данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, в Мексике менее чем за год, начиная с прошлого лета, были убиты 82 человека, связанные с избирательным процессом. Из них 34 были кандидатами на различные местные должности. Всего за 2023-2024 год в этой сфере зафиксировано 2 172 случая насилия, включая угрозы и похищения.

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#выстрел
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Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
30 мая 2024, 07:59

Фото: istock / Ekaterina Utorova

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указанием сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что есть документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах животных без владельцев. Колесников добавил, что запрет будет введен уже в этом году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#запрет
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Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета, сброшено уже 200 тонн воды
30 мая 2024, 07:37

Фото: istock / Distortion Media

Два вертолета привлекаются к тушению пожара в производственно-складском здании в Москве, которое горит на площади 4 000 кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Вертолетами выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды. Всего к ликвидации пожара привлекаются свыше 120 человек и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Его обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга. На место было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
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На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
На востоке Москвы горит производственно-складское здание на 2 тысячи «квадратов»
30 мая 2024, 06:02

Фото: istock / Distortion Media

Склад загорелся в московском районе Новогиреево на площади две тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.
В оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38.

«По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.
На месте работают пожарные расчёты, для тушения привлекли авиацию. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Детали происшествия уточняются.

Напомним, в Московской области до конца недели сохраняется высокий класс пожарной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#служба
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В Польше арестовали трех подозреваемых в подготовке диверсии по заданию РФ
В Польше задержали трех человек, готовивших диверсии якобы по заказу России
30 мая 2024, 03:56

Фото: istock / BrianAJackson

В Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши сообщила, что 27 мая были задержаны один поляк и два гражданина Белоруссии.
Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца.

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного.

По данным источника Rzeczpospolita, подозреваемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение в размере 10 тысяч евро.

Ранее суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#служба
#диверсанты
#арест
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