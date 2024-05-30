В Воронеже мужчина вышел на детскую площадку и заставил сына избить детей

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В Воронеже мужчина заставил подростков встать на колени и приказал своему сыну их избить, сообщает Telegram-канал Baza.
13-летние дети играли в мяч на баскетбольной площадке, когда к ним присоединились двое младших мальчиков. Игра не сложилась: один из младших ребят получил удар мячом и упал. Разозлившись, он пошел за своим отцом.
Прибыв на место, взрослый мужчина начал ругаться на подростков, заставил их опуститься на колени, после чего его сын ударил каждого по три раза по лицу. За происходящим наблюдала женщина.
Как сообщает «База», родители пострадавших подростков подали заявление в полицию, и сейчас ведутся поиски мужчины из Воронежа, который устроил это наказание.
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Прибыв на место, взрослый мужчина начал ругаться на подростков, заставил их опуститься на колени, после чего его сын ударил каждого по три раза по лицу. За происходящим наблюдала женщина.
Как сообщает «База», родители пострадавших подростков подали заявление в полицию, и сейчас ведутся поиски мужчины из Воронежа, который устроил это наказание.
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Артем Кузьмин