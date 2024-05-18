В Москве неизвестный проник в квартиру блогерши и избил ее

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В Москве неизвестный проник в квартиру армянского общественного деятеля и блогерши Мины Хачатрян, передает Telegram-канал Sputnik Армения.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 мая, около 3:00. Нападавший начал душить женщину и бить ее утюгом по голове. За помощью обратилась ее несовершеннолетняя дочь.
Злоумышленник был задержан. У Хачатряна диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Было установлено, что мужчина пытался украсть ноутбук потерпевшей.
Известно, что Мина Хачатрян придерживается оппозиционных властям Армении взглядов и выступала против политики премьер-министра республики Никола Пашиняна.
9 мая в Армении начался митинг против проведения границы с Азербайджаном. Тысячи людей собрались на площади Республики в центре Еревана, одним из их требований была отставка нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.
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Злоумышленник был задержан. У Хачатряна диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Было установлено, что мужчина пытался украсть ноутбук потерпевшей.
Известно, что Мина Хачатрян придерживается оппозиционных властям Армении взглядов и выступала против политики премьер-министра республики Никола Пашиняна.
9 мая в Армении начался митинг против проведения границы с Азербайджаном. Тысячи людей собрались на площади Республики в центре Еревана, одним из их требований была отставка нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.
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Александр Климов