В Китае старики избили молодого парня, пытавшегося изнасиловать пенсионерку
В Китае старики железными палками избили молодого парня. который пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».
В издании пишут, что молодой человек возбудился, когда увидел женщину, внаклонку копающуюся в цветах. Как только он понял, что рядом никого нет, то накинулся на нее.
Пенсионерка начала кричать и сопротивляться насильнику. На звук прибежали другие старики, которые напали на парня. Они вооружились стальными палками и ими начали бить преступника. Последнему пришлось убегать от пенсионеров, но те погнались за ним. В итоге на место прибыл наряд полиции для дальнейших разбирательств.
