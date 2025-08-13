Достижения.рф

В Китае старики избили молодого парня, пытавшегося изнасиловать пенсионерку

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Китае старики железными палками избили молодого парня. который пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».



В издании пишут, что молодой человек возбудился, когда увидел женщину, внаклонку копающуюся в цветах. Как только он понял, что рядом никого нет, то накинулся на нее.

Пенсионерка начала кричать и сопротивляться насильнику. На звук прибежали другие старики, которые напали на парня. Они вооружились стальными палками и ими начали бить преступника. Последнему пришлось убегать от пенсионеров, но те погнались за ним. В итоге на место прибыл наряд полиции для дальнейших разбирательств.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0