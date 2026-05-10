На Сахалине пассажирский самолёт совершил аварийную посадку
В Южно-Сахалинске самолёт, который следовал по маршруту Хабаровск — Ноглики, выполнил аварийную посадку. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл с воздушным судном De Havilland Canada Dash 8-Q400. Из-за возникшей неисправности лайнер сел в аэропорту Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова.
По информации управления, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Специалисты выясняют точные обстоятельства случившегося. Ведомство проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее в Бурятии самолёт Ан-2 экстренно приземлился на дорогу. Никто из находившихся на борту не пострадал.
