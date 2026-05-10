Россиянин обвинил лошадей в повреждении авто, но остался должен конному заводу
Вологодский автовладелец потребовал компенсацию за царапины на машине, которые якобы оставили лошади, но суд отказал ему в иске против конного завода. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.
Мужчина заявил, что животные окружили его Volkswagen Polo на берегу реки Тошни, лизали автомобиль и били хвостами, после чего на кузове появились повреждения. Истец оценил царапины в 169 тысяч рублей, однако конный завод настоял на проведении экспертизы.
Эксперты пришли к выводу: такие дефекты не могли возникнуть от контакта с лошадьми. В рамках проверки специалисты провели эксперимент с участием автомобиля и животных. Судья признал его результаты достаточным доказательством.
В итоге суд отказал автовладельцу во взыскании заявленной суммы. Более того, ответчик добился компенсации своих судебных издержек: с истца взыскали стоимость экспертизы и часть расходов на представителя — 72,5 тысячи рублей.
