В Воронеже прогремели взрывы

Фото: Минобороны РФ
Над Воронежем прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, первый взрыв в городе прогремел около 30 минут назад, второй – спустя 10 минут. Кроме того, жители Воронежа видели вспышки в небе. Официальных данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Ранее МЧС предупредило жителей Воронежа об опасности ударов беспилотников и попросило их не выходить из дома и отойти от оконных проемов.
Читайте также:
В Курске прозвучали повторные взрывы
В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом
В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе
Александр Климов