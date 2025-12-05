Владелец центра «Антонов Pro» в суде заявил, что «не брал ни копейки»

05 декабря 2025, 18:13

Максим Антонов заявил в суде об отсутствии доходов от деятельности центра

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В суде выступил владелец реабилитационного центра «Антонов Pro» Максим Антонов. Он отвергает обвинения и заявляет, что не получал доход от деятельности центра. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.





Антонов сообщил суду, что не брал денег с пациентов, а цель центра — помогать людям. По его словам, в учреждении проходили реабилитацию люди с зависимостями и другими сложностями.

«Есть документы и видеозаписи. Есть группы, куда добавлялись родственники, туда отправлялись видоотчёты. Мне не за что переживать, потому что я ни копейки не получал за это. Все деньги уходили на еду и на проживание этих ребят. Меня много кто спонсировал, помогал мне», — подчеркнул Максим.