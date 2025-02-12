В Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников

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В Воронеже скончалась София Белявцева, которая подожгла два кафе по указке мошенников, пишет Baza.
Напомним, утром 29 января 20-летняя девушка зашла в кафе Buntaro на Плехановской улице Воронежа, облила мебель зажигательной смесью и подожгла. В этот момент в помещении находилась одна посетительница и сотрудница кафе. Все трое попали в больницу с ожогами, но больше всех пострадала виновница пожара. У нее диагностировали ожоги 90% тела. У сотрудницы кофейни – 40% ожогов тела, а у посетительницы – 20.
При расследовании инцидента следователи выяснили, что совершить поджог девушке указали некие люди. Позже стало известно, что за день до этого, девушка подожгла заведение той же сети в парке «Алые Паруса».
14 дней врачи боролись за жизнь Белявцевой, однако 12 февраля она скончалась в больнице. Другие пострадавшие девушки находятся под наблюдением врачей.
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При расследовании инцидента следователи выяснили, что совершить поджог девушке указали некие люди. Позже стало известно, что за день до этого, девушка подожгла заведение той же сети в парке «Алые Паруса».
14 дней врачи боролись за жизнь Белявцевой, однако 12 февраля она скончалась в больнице. Другие пострадавшие девушки находятся под наблюдением врачей.
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Элина Позднякова